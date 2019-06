Massalikoul Djinane - Imam Cheikh Moustapha Mbacké : « Le message que Serigne Mountakha Mbacké m'a demandé de vous transmettre »

La prière de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, a été célébrée, mercredi, à la mosquée Massalikoul Djinane de Dakar. À l’occasion, les fidèles ont écouté religieusement le sermon de Cheikh Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadr. Dans son prêche, l’imam a véhiculé un message de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Khalife général des mourides.



Le guide religieux a fait savoir que le khalife général des mourides souhaite qu'on inculque une bonne éducation aux jeunes. Rappelant les bienfaits du Saint Coran, l’imam a insisté sur la nécessité, pour les musulmans, d'enseigner aux tout-petits les fondamentaux de la religion musulmane. L'Imam de Massalikoul Djinane estime qu'enseigner le Coran aux jeunes permet aussi d’avoir une société de valeur. Selon lui, la seule voie qui vaille est celle du respect des préceptes de l’Islam.



En cette période fête de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, l’imam a indiqué que les prières, les bons comportements, la solidarité, l'entraide et la tolérance sont des vertus à pérenniser. Il a exhorté les fidèles à adopter les habitudes "Ramandanesques".



L'imam de Mazalikoul Djinane a ainsi transmis un autre message du Khalife général des mourides, demandant aux fidèles de s’éloigner des interdits et autres pêchés. Serigne Mountakha vous invite, vous les parents, à inculquer une bonne éducation religieuse aux enfants, d'où votre responsabilité", a demandé l'Imam. Dans son prêche, le guide religieux est aussi revenu sur les préceptes et recommandations du Saint Coran. Comme pour faire allusion aux politiciens, il a demandé à tout un chacun plus de respect et de la considération vis-à-vis d’autrui.



Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké a prié pour la concorde et la paix des cœurs dans notre pays. C’était en présence d’une délégation gouvernementale, dirigée par le ministre des Sports, Matar Bâ, accompagné par des ministres du gouvernement...