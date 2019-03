Massacres au Mali et au Burkina / Le CIRID dénonce le laxisme des autorités Maliennes : " Nous avions lancé l'alerte depuis 9 mois !" (Maodo Malick Mbaye, représentant CIRID Afrique de l'ouest et du centre)

Maodo Malick Mbaye, représentant du CIRID (Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue) en Afrique de l'ouest et du centre, déplore ici le laisser-aller des autorités maliennes et de la communauté internationale. Selon lui, le CIRID a lancé l'alerte depuis le 28 juin 2018 soit 9 mois avant le récent massacre dans le centre du mali (160 morts.) En tant qu'institut bénéficiant d'un statut consultatif spécial auprès des Nations-Unies, le CIRID en appelle à la prise de responsabilité de la part des autorités compétentes. Le représentant du CIRID exhorte à la sensibilisation et au dialogue pour parer à toute escalade de la violence...