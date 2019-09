Massacre des travailleurs africains : La Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg invite le gouvernement à convoquer, sans délai, l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud à Dakar.

Depuis quelques jours, des violences d’une barbarie inouïe ont été dirigées contre des ressortissants africains dans plusieurs villes Sud-africaines. Des dizaines de morts sont déjà à déplorer. Le sentiment de xénophobie qui s’est développé en Afrique de Sud contre les communautés africaines depuis plusieurs années sans que les autorités de ce pays n’aient pris les mesures appropriées est à dénoncer vigoureusement.



Au moment où toute l’Afrique tente de renforcer son unité, si chère aux pères fondateurs comme aux générations actuelles, les comportements agressifs et barbares des noirs Sud-africains contre leurs frères africains ne peuvent être ni justifiés ni tolérés.



La Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg invite le gouvernement Sénégalais à convoquer, sans délai, l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud à Dakar pour lui remettre une lettre de protestation officielle au nom du peuple Sénégalais.



La Plateforme invite en outre tous les États africains à procéder de la même façon et demande à l’Union de dénoncer cette violence et d’ouvrir rapidement des discussions sur les conditions de séjour et de vie des africains en Afrique du Sud.



Le Gouvernement Sud-Africain doit prendre ses responsabilités, de toute urgence, afin d’éviter que d’autres pays africains ne se croient obligés de réagir contre les intérêts Sud-africains, ce qui donnerait au reste du monde une hideuse image de l’Afrique que tous les panafricanistes convaincus se donnent beaucoup de mal à gommer des consciences des autres peuples.



La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg rappelle aux Sud-africains racistes et xénophobes, qui nous l’espérons ne constituent pas la majorité des habitants de cette magnifique Nation, que les africains ont consentis d’importants efforts durant les moments sombres de l’Apartheid pour leur apporter le réconfort et la solidarité qu’ils étaient en droit d’attendre de leurs frères africains.



Qui ne se souvient ne se souvient pas de la célèbre phrase écrite au fronton de toutes les salles de classe sénégalaise : « L’Apartheid est une crime contre l’humanité »? Qui ne se souvent de la façon dont les sénégalais et d’autres peuples africains ont toujours célébré, dans la peine, les massacres de Sowato et Sharpville? Qui n’a pas fredonné les chansons de Youssou Ndour et de tant d’autres artistes africains dénonçant l’Apartheid?



Certes, des millions de noirs Sud-africains sont encore maintenus dans l’ignorance et l’obscurantisme, exclus des circuits de production et de distribution de la richesse de ce pays, mais leurs malheurs ne sauraient en aucun cas être imputables aux travailleurs africains établis dans ce pays. Ils sont plutôt la résultante de la défaillance de leur propre gouvernement, de la corruption de leurs élites politiques.



Il est temps que tous les leaders africains, des hommes politiques aux intellectuels, en passant par les artistes et les acteurs du secteur privé, parlent et agissent pour mettre un terme à ce drame qui pourrait, si on n’y prend garde, conduire à des situations absolument dramatiques pour toute l’Afrique.

Rappelant son attachement indéfectible à l’unité africaine et au renforcement de l’intégration politique et économique de l'Afrique, la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg œuvre inlassablement pour défendre, partout dans le monde, l'image comme les intérêts du continent africain ;

Mandela ne mérite pas ça!

Fait à Dakar le 04 Septembre 2019