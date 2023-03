Mars 2021-Mars 2023 / Abdoulaye Wade, frère du défunt Cheikh Wade : « Nous réclamons le respect de la justice! »

C'est un frère très remonté contre l’État du Sénégal, la justice et les forces de défense et de sécurité. Son nom c’est Abdoulaye Wade, frère de Cheikh Wade abattu froidement lors des manifestations de mars 2021 aux Parcelles Assainies.





Deux ans après l’ouverture de la commission d’enquête par l’État, les familles semblent voir ce dossier au point mort. Même les plaintes déposées par les familles ne bougent pas. Une situation que déplorent les familles accompagnées par Amnesty International et d’autres membres de la société civile. Face à la presse, Abdoulaye Wade entonne : « nous réclamons le respect de la justice. L’impunité règne en maître dans ce pays. Les forces de l’ordre font ce qu’elles veulent et la justice fait la sourde oreille. C’est anormal! Le respect que les magistrats réclament doit commencer d’abord par respecter les droits des citoyens … », fait savoir le frère de Cheikh Wade.