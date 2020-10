Maroc – Sénégal : La défaite des « Lions » revue en statistiques...

2 tirs cadrés en 90 minutes, une seule occasion de buts franche…



Les chiffres de la confrontation entre le Sénégal et le Maroc démontrent un peu plus le non match des numéros 1 du classement FIFA-Afrique. Avec 4 tirs tentés au total, deux frappes seulement seront cadrés. Un faible ratio qui témoigne de la pauvreté offensive des « Lions » qui se sont créés une seule opportunité de scorer.



28 coups francs sifflés en faveur du Sénégal, 2 corners obtenus.

Toujours dans les stats du match, le nombre de corners obtenus par le team Sénégal interpelle, 2 corners. Un chiffre assez faible vu que la défense marocaine a été rarement mise en difficulté. L’autre enseignement à tirer de cette lourde défaite est le manque d’efficacité sur les balles arrêtées : 28 coups francs sifflés en faveur du Sénégal qui n’aura jamais su bonifier ses opportunités.



27 fautes ont été sifflées, dont 12 contre le Sénégal. 7 changements effectués…

Dans cette partie extrêmement tendue, 27 fautes ont été sifflées dont 12 contre le Sénégal. Souvent en difficulté contre les équipes maghrébines réputées coriaces et agressives dans le jeu, les hommes d’Aliou Cissé se sont un peu fait bousculer. À noter le nombre de changements assez impressionnant effectué par Aliou Cissé ; 7 au total. Assez inhabituel quoique compréhensible en match amical. Des chiffres qui donnent un autre angle sur la défaite Sénégalais face à une sélection marocaine organisée et réaliste devant le but.