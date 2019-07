Maroc : Hervé Renard démissionne de son poste d'entraîneur

L'élimination précoce du Maroc de la CAN 2019 en huitièmes de finale face au Bénin (1-1, TAB 4-1) a fortement secoué la sélection Marocaine. En effet, cette déconvenue, a eu pour lourde conséquence directe la démission du sélectionneur Français du Maroc, Hervé Renard. L'information a été dévoilée sur le compte twitter du média Marocain Arryadia TV.



En attendant d'en savoir plus sur les conditions de ce "divorce", il est important de préciser qu'il s'agit d'une démission et non d'un licenciement. Hervé Renard était à la tête de la sélection Marocaine depuis 2016 (25 victoires, 10 défaites et 10 nuls.) Il a notamment disputé sa première coupe du monde en 2018, avec les "Lions" de l'Atlas.