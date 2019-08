Maroc : Décès d'un Sénégalais qui tentait de sauver un chien de la noyade...

Un geste humain mais surtout, courageux, a coûté la vie à un ressortissant sénégalais qui essayait de sauver un chien de la noyade. Témoin du danger dans lequel se trouvait l'animal pris au piège dans un grand étang, il voulait porter secours au chien qui se battait pour échapper à une mort certaine.





La victime dont l'identité n'a pas été révélée, a alors perdu la vie dans le semblant d’étang situé dans une ferme agricole, dans la région de Chichaoua (Marrakech). "Le jeune homme d’origine sénégalaise s’est aventuré pour sauver le chien, malheureusement, puisqu’il a été pris au piège de l’étang. Ne pouvant garder son équilibre dans l’eau, le jeune sénégalais a fini par perdre conscience et la vie, dans une scène triste et, surtout, très émouvante", a révélé le site d'information marocain bandi, ce jeudi 15 août.



La même source d'indiquer que les autorités locales, ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux de l’accident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du décès, tandis que la dépouille du défunt a été conduite à la morgue de l’Hôpital provincial de Marrakech...