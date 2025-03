Maroc : « 340 Sénégalais détenus purgent des peines de 2 à 12 ans » (Yassine Fall, MIAAE)

Devant l’intercommission constituée par la Commission des Affaires Étrangères, des Sénégalais de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, ainsi que par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains, le ministre Yassine Fall a indiqué qu’en ce qui concerne la cartographie des Sénégalais détenus au Maroc, « 172 personnes sont emprisonnées, principalement à Dakhla, et 168 autres à Laâyoune ». Ces prisonniers purgent des peines allant de 2 à 12 ans pour des délits tels que le trafic de migrants, les escroqueries et le vol. Elle a également rappelé le rôle crucial des consulats dans le recensement de ces Sénégalais détenus à l'étranger.



Concernant les conditions de transfert, le ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a précisé que celui-ci nécessite le consentement du détenu, qui a le libre choix de revenir ou non. Cette décision peut être influencée par divers facteurs, notamment d'ordre social. Ainsi, la convention de 2004 permettra aux détenus sénégalais qui souhaitent rentrer de le faire.



À ce propos, elle a ajouté que 38 personnes ont déjà exprimé le souhait de purger le reste de leur peine au Sénégal, et que les frais de cette opération sont à la charge de l'État d'exécution.