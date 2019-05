Marmite du cœur à Kolda / Moussa Baldé (Maer) : « Le mois béni du ramadan nous permet d’être encore plus proche des populations… »

« Le mois béni du ramadan nous permet d’être encore plus proche de nos populations comme nous le recommande le chef de l’État. Et cette marmite du cœur organisée vient consolider encore cette recommandation chère à Macky Sall. Celle-ci nous instruit d’être très proche de nos populations c’est pourquoi nous avons organisé ce grand ndogou en leur honneur. Et nous avons vu que toutes les populations ont répondu présent et certains même d’ailleurs d’autres voudraient venir mais peut être sont empêchés malgré eux. Nous sommes en solidarité pour partager ces moments intense de communion autour de la rupture du jeûne et du dîner » s’est enthousiasmé Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural qui recevait à Kolda la délégation de la marmite du cœur.



Restant sur la même lancée, Moussa Balde poursuit « j’ai été contacté par la marmite du cœur pour que je parraine leur ndogou. Et ce ndogou a été un succès car toutes les populations répondu présent à mon appel. Et je me félicite de cette marque de considération des populations qui n’a cessé de croitre depuis ma nomination au poste de ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Et d’ailleurs, celles-ci estiment que ma nomination n’est pas gratuite. Et c’est pour toutes ces raisons que je remercie les populations pour leur engagement à mes côtés « souligne-t-il.



Alassane Ndour ex international de football et initiateur de la marmite du cœur : « nous organisons ces marmites du cœur pour partager avec les populations et surtout les plus démunies des moments forts. Comme le ramadan est un mois béni, nous donnons 1500 repas par jour pour une somme de 1 million dans cet élan de partage et de solidarité. Et surtout pour montrer aux autres qu’ils existent. A Kolda, nous l’avons organisé en ayant comme parrain Moussa Baldé(maer) qui est un leader dense avec une vision forte. Et pour lui, l’essentiel c’est la population qui compte et nous pensons que c’est ça un leader » estime-t-il.