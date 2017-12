Marie Sow Ndiaye député (opposition) au PM: « Votre gestion après 6 ans montre un chômage endémique et un désespoir sans précédent»

Elue sur la liste « Mankoo, Liste Gagnante » du PDS, le député Marie Sow Ndiaye s’est livré à une analyse très critique de la politique de jeunesse du Gouvernement Sall. « Une gestion qui après 6 ans montre un chômage endémique et un désespoir sans précédent », a dit la jeune parlementaire.

« Je constate avec les Sénégalais que vous avez échoué sur toute la ligne en ce qui concerne la politique d’emploi des jeunes. Ils sont traités comme esclaves, ils meurent en Méditerranée dans des conditions inhumaines. L’insécurité est devenue galopante, la violence est devenue manifeste partout dans le pays. J’aimerais vous entendre sur la promesse faite par le candidat Sall concernant les 500.000 emplois promis. Vos programmes ne sont pas fonctionnels et vos structures de financement absentes dans l’accompagnement de la jeunesse. Le résultat de votre gestion après 6 ans montre un chômage endémique et un désespoir sans précédent chez les jeunes. Vous ne bougez pas et c’est vrai », a-t-elle accusé.