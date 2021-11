Marie Sow Ndiaye : « Le site du journal officiel depuis 10 ans, n'a pas été mis à jour »

La députée du groupe parlementaire libéral et démocratie, Marie Sow Ndiaye, a interpellé le ministre sur l'informatisation de l'administration et la mise à jour des sites de l'administration.



"C'est triste et regrettable le fait que l'application ne donne pas d'info sur le Sn2021. Le journal officiel depuis 10 ans, n'a pas été mis à jour. C'est quoi la mission de l'ADIE même si son nom change. L'ADIE ne doit pas être une structure politique. Tant que l'ADIE ne met pas à jour les sites de l’État, je suppose que ce projet n'est que poudre aux yeux", a fait savoir la députée de l'opposition.