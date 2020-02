Marie Delphine Ndiaye, Présidente de l'ordre national des experts du Sénégal : « Seul le paiement des impôts peut diminuer la dette de l'État »

L'Ordre national des experts fiscaux du Sénégal a réuni ce jeudi ses homologues de la sous-région pour réfléchir sur le thème "Mobilisation des recettes fiscales intérieures dans les pays de la Cedeao : défis et perspectives". Ce sont les experts fiscaux de la sous-région qui vont réfléchir pendant deux jours pour proposer aux chefs d'État des recommandations. Marie Delphine Ndiaye, présidente de l'Ordre national des experts du Sénégal, a invité les Sénégalais à payer leurs impôts, mais surtout les entreprises qui rechignent toujours à payer les impôts. Si dit-elle, on payait les impôts régulièrement, l'État du Sénégal réduirait davantage sa dette parce que l'État contracte des dettes pour investir dans l'éducation, la santé, ... Nous invitons encore l'État du Sénégal à promulguer la loi 2017 et nous attendons avec impatience le décret.