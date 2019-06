Mariama Sy, ambassadrice du Sénégal en Espagne : « Des prisonniers sénégalais préfèrent purger leur peine en Espagne plutôt que de rentrer au pays »

Des sénégalais, incarcérés en Espagne depuis plusieurs années pour divers délits, ont refusé de rentrer au pays pour y purger le reste de leur peine. C’est ce qu’a révélé S.E Mariama Sy, ambassadrice du Sénégal en Espagne, hier jeudi 13 juin 2019, en précisant que le gouvernement espagnol a été sollicité pour autoriser le transfert des prisonniers sénégalais vers le pays d’origine, pour que leurs proches puissent leur rendre visite. Ce que ses immigrés, dans les liens de la détention, auraient voulu, c’est être libérés au terme de leurs peines et quitter volontairement l’Espagne. « Ils ne souhaitent pas quitter le territoire espagnol et veulent continuer à purger leur peine dans le pays d’accueil », a fait savoir la diplomate, qui dévoile une partie de l’accord entre le Sénégal et l’Espagne en terme d’immigration...