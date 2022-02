Marème Diop, présidente ASFDU : « Le maire et le président du conseil départemental doivent respecter la parité, sans quoi… »

La présidente de l'association sénégalaise des diplômés des universités (ASFDU) tient à préciser qu'ils surveillent de près la mise en place des conseils municipaux et départementaux.



Marème Diop prenant part à la conférence de presse tenue par les organisations de femmes de la société civile souligne que, "quinze jours après la proclamation officielle des résultats électoraux, l'autorité compétente convoque une réunion pour l'installation des conseils de l'équipe municipale ou départementale. Reste au maire ou au président du conseil départemental de présider la séance. Le maire et le président du conseil départemental doivent respecter la parité, sans quoi ils seront tenus responsables. Et nous femmes sommes prêtes à arracher notre droit devant les tribunaux", fait-elle savoir.