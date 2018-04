Mardi grave à Paris : l’opposition et la société civile vont manifester contre la visite de Macky Sall

Avis sans frais au président de la République qui se trouve en France au moment où ces lignes sont écrites ! Selon les sources de Dakaractu, l’opposition sénégalaise et de larges franges de la société civile affectent de manifester ce mardi à Paris contre les projets de loi relatifs au parrainage et à la modification du code électoral. Ce sera sous les yeux de Macky Sall qui est attendu à un endroit « stratégique », non encore dévoilé.

De nombreux leaders de cette opposition, disséminés à travers l’Europe, assisteront à cette manif qui se tiendra à l’instigation du Parti démocratique sénégalais. C’est dire que la bataille de Paris, prévue cet après-midi, se veut une veillée d’armes en direction de jeudi prochain. A très prochainement !