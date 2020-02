Mardi Gras : Les enfants célébrent la veille du carême.

Ce 25 février marque la célébration du ‘’mardi gras’’, fête chrétienne qui prend place 24h avant le début du carême.

À l’école Arcobaleno située à Ouest-Foire, la commémoration de ce jour revêt une importance capitale. Enfants et encadreurs sont dans une parfaite communion pour agrémenter ces moments de joie.



À travers le chant et la danse sous l’instruction des maitresses, les enfants cherchent à instaurer une ambiance de festivité. Plus intéressant encore, chacun à travers un accoutrement fidèle, essaie d’incarner un personnage culturel voire héroïque.



Mardi gras est également une journée de partage et de dégustation. C’est une période où les fidèles chrétiens sont invités à manger plus sobrement. Dans les établissements préscolaires à l’image d’Arcobaleno, tous les enfants participent à la recette journalière.



Le Mardi gras est suivi par le mercredi des Cendres avant le début du carême, période caractérisée par 40 jours de pénitence, de partage et de prières.