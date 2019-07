Marcher de Tamba à Dakar pour rencontrer Macky : Après 8 jours de marche, Abdoulaye Kouyaté est arrivé à Kaffrine.

Il l'a dit et il est en passe de le réaliser. Abdoulaye Kouyaté, ce jeune de Kédougou qui veut marcher de Tamba à Dakar (490 km) pour rencontrer le chef de l'État, Macky Sall, est arrivé ce 11 Juillet à Kaffrine. Il vient ainsi de boucler 260 km, soit un peu plus de la moitié en 8jours. Mais seulement, déplore-t-il, dans aucune des localités traversées, excepté Koungheul, les autorités n'ont voulu témoigner et signer dans son carnet de route. Cependant, cela n'entrave en rien sa détermination à se rendre au palais à pied , « pour féliciter le Président de la République, M. Macky Sall », a-t-il confirmé...