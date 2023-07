Marché zinc de Pikine : Zahra Iyane Thiam rappelle la nécessité d'une formalisation et l'encadrement des acteurs

La directrice de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations a accompagné le ministre Abdou Karim Fofana à Pikine pour constater les dégâts dans le marché zinc de Pikine.

Zahra Iyane Thiam a rencontré les délégués du marché qu’elle a invité à plus de formalisation dans le cadre de leurs activités de commerce. Œuvrant pour des entreprises locales fortes, formalisées et exportatrices de produits locaux, l’Asepex encourage les commerçants impactés dans cet incendie : « L’État fera son devoir. Le ministre l’a si bien expliqué. Donc, il faut poursuivre ces efforts avec une organisation des acteurs pour mieux assainir le milieu. Pour ce qui est de l’Asepex, nous allons bien sûr, soutenir le marché local dans le cadre de l’encadrement et la formalisation pour intégrer le marché mondial », rassure Zahra Iyane Thiam.