Marche silencieuse de « Aar Sunu Élection »: Le préfet de Dakar brandit l’interdiction

Après avoir déposé sa lettre d’information pour la marche de ce mardi ayant comme itinéraire : Jet d’eau - Fastef ( Ex Ecole Normale Supérieure) de 15h à 19h, le préfet de Dakar répond à « Aar Sunu Élection » à travers cette note:







« Je vous Informe que l'occupation de l'itinéraire choisi aux horaires retenus, risque de perturber gravement la libre circulation des personnes et de leurs blens au regard des problémes de mobilité notés actuellement. Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir donner suite favorable à votre requête et vous invite à me proposer un nouvel itinéraire qui fera l'objet d'une Instruction ».