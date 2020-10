Marche protestation : Les Handicapés diplômés chômeurs descendront les vendredis pour protester contre la stigmatisation.

Les personnes vivant avec un handicap diplômées chômeurs ont fait face à la presse ce lundi pour exiger du président de la République la prise de leurs dossiers en main pour corriger l’injustice qu'ils subissent dans les entreprises. « Le mal c'est qu’on nous écarte chaque fois que nous nous présentons pour un embauche. C’est le handicap qui dérange les recruteurs», fustige Serigne Guèye, le président de l’association des diplômés chômeurs.



À cause de la pandémie du coronavirus, ils ont convoqué un nombre réduit à la place de la Nation pour alerter. C’est ainsi qu’ils ont fustigé l’attitude du ministre de la Fonction Publique qui, selon eux, n’a pas respecté les instructions du président de la République.



C’est ainsi que pour se faire entendre, ils donnent un ultimatum au gouvernement et en primo le président de la République. Si d'ici vendredi le président ne trouvait pas de solution à leurs maux, ils vont procéder à une marche de protestation. Et cette marche sera reconduite tous les vendredis jusqu’à satisfaction de leurs préoccupations...