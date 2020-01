Marche pour le respect du protocole d’accord : Le G7 met en garde le gouvernement.

Comme promis, les enseignants du supérieur se sont réunis, ce jeudi, à la Place de la Nation. À travers une grande mobilisation, les syndicats d’enseignants les plus représentatifs au Sénégal regroupés autour du G7 (Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden, Siens et Sneelas/FC) ont fait preuve de détermination dans leur lutte. Ces dernières ont marché sur l'axe ralliant la Place de la Nation et le rond-point Rts pour exiger du gouvernement le respect des accords consignés dans le protocole d’accord du 30 avril 2018, l’alignement de l’indemnité de logement, l’équité et la justice sociale dans la fonction publique. Les syndicalistes se sont aussi prononcés sur la question des administrateurs scolaires, les conditions de travail des enseignants, les abris provisoires. En fait, ils ont passé au peigne fin les maux du système éducatif. Pour rappel, le G7 avait observé un débrayage ce mercredi 22 janvier 2020 suivi d'une grève totale.