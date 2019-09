Marche pour le respect des droits des détenus à l’Obélisque : Les manifestants exigent des prisons plus humanisées

C’est aux environs de 16 heures passées d’une vingtaine de minutes que les manifestants qui ont rallié la place de l’Obélisque ont débuté leur marche. Direction le rond-point de la Rts qu’ils atteindront qu’après trois quart d’heure. Membres de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme, activistes, politiciens, militants, patriotes ou simples citoyens ont voulu malgré la faible mobilisation, hausser le ton et montrer aux autorités de ce pays que les conditions dégradantes qui font légion dans les centres de détention doivent cesser sans délai. Munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « dégoût au procureur » et « stop aux longues détentions sans jugement », « assemblée marionnette » ou encore « liberté totale pour Adama Gaye, journaliste consultant », « le Sénégal maltraite ses prisonniers, Nootél gi ci Kasso yi dafa doy ». Ayant pris part à cette manifestation, Barthémély Dias a pris la parole en tant qu’ancien détenu et a fustigé le traitement inhumain dans les prisons au Sénégal. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a proposé comme solution l’instauration des bracelets électroniques et la construction de grandes prisons et ce, dès 2020. En outre, il se désole qu’au Sénégal, le procureur ait le droit de vie et de mort sur les citoyens.



Pour sa part, Toussaint Manga se désole de voir que les sénégalais qu’il considère comme de potentiels détenus soient indifférents par rapport à cette situation qui les interpelle tous.

À ce titre, l’honorable député de soutenir que la prison de Sébikotane ne peut pas résoudre le problème qui prévaut dans les prisons sénégalaises.

Représentant les gilets rouges, Ardo a expliqué que ceux qui sont actuellement dans les prisons ne méritent pas d’être dans cet endroit, alors qu’il y a des gens comme le frère du président Macky Sall, Aliou Sall qui doit avoir son ticket d’office.

Un ancien détenu du nom de Abdoulaye Wade est largement revenu sur la mauvaise alimentation et invite le ministre de la justice qui dit que les prisons sont bonnes, à faire un séjour de quelques jours à la chambre 9.