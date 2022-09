Marche pour la libération des détenus politiques : les députés Guy Marius Sagna et Biram Soulèye Diop vilipendent le régime de Macky Sall.

Il n’y a pas eu que la présence des activistes à la place de la nation ce vendredi 30 septembre 2022, lors de la marche organisée pour la libération de détenus politiques. En effet, la présence des députés de l'Assemblée nationale a aussi marqué l’attention de la presse nationale. Guy Marius Sagna et Biram Soulèye Diop, tous deux députés de l'opposition, ont accompagné la marche de place de la nation au rond-point Gibraltar.



Dans leurs discours, ces derniers ont fortement décrié la mauvaise gouvernance qui gangrène notre pays, et comme les activistes, ces derniers ne sont guère réjouis des conditions et manières dont leurs compatriotes ont été appréhendés. Ainsi, ils exigent la libération de ces détenus.