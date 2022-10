Marche pour la libération des détenus politiques : le mouvement "Magou Pastef" à la pointe du combat

À travers la marche du Collectif pour la libération des détenus politiques (COLIDEP) de ce vendredi 21 octobre 2022, de la place de la nation au rond-point de la Bceao, le mouvement "Magou Pastef" a répondu massivement pour apporter son soutien aux jeunes manifestants.



« C’est la première fois au Sénégal que des manifestants viennent avec des pigeons enfermés dans leur cage pour montrer que la liberté n'a pas de prix. Nous comptons ouvrir la cage et libérer les pigeons pour lancerun appel fort en direction du président de la République Macky Sall, qui doit libérer les détenus politiques arrêtés sans motif valable... », a fait savoir Serigne Saliou, Pastef Keur Massar.



« Le président de la République Macky Sall doit laisser les filles, fils, pères, mères, maris et femmes retourner chez eux parce que dans moins de 16 mois, il y'aura des élections et il sait que la constitution lui interdit de se présenter en 2024... », dira Mayade Mbaye, le coordonnateur du mouvement "Magou Pastef".



Le premier adjoint au maire de la ville de Dakar, Abass Fall est venu participer à manifestation en apportant le message du président du Pastef, Ousmane Sonko : « je suis venu vous transmettre les encouragements du président Ousmane Sonko, et dire que par A ou par B les détenus politiques seront libérés par la force... »