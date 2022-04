Marche pour la libération de Cheikh Oumar Diagne : Le préfet de dakar interdit la manif du Colicod

Demain Mercredi 27 avril prochain le « Collectif pour la libération de Cheikh Oumar DIAGNE (COLICOD) » qui regroupe des mouvements de la Société civile, des activistes et les guides religieux devait organiser une manifestation pour la libération du religieux, dans la matinée entre 09 heures et 14 heures. Une procession qui prendra le départ du rond-point UCAD, direction Rebeuss. Seulement il faudra pour ces activistes revoir leur plan puisque la marche a été interdite.

Le préfet du département de Dakar estime que cette marche pourrait engendrer des risques de troubles à l'ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Les activistes eux avaient promis de marcher malgré vent et marée.