Marche pour la criminalisation de l’homosexualité : « Goor Djigeen Duffi Am Baat », scandent les manifestants de la nouvelle coalition « Rappel à l’ordre »

Une nouvelle coalition dénommée « Rappel à l’Ordre », qui regroupe l’ONG Jamra, « Nittu Degg Valeurs », Nio Lank, le Rassemblement des Travailleurs, And Taxawu Ndogou Magg Yi, Ngor Debout et 15 autres adhérents, est née. Ses membres se sont déployés ce vendredi dans les rues pour fustiger le comportement de l’actuel régime face à la criminalisation de l’homosexualité. « Nous avons vu l’actuel régime, qui a battu campagne en diabolisant l’ancien président de la République Macky Sall. Ils ont dit qu’il avait l’intention de cautionner et d’accepter l’homosexualité au Sénégal. C’est tout simplement regrettable », a estimé Mame Makhtar Gueye, président du mouvement Jamra.



Un appel a été lancé aux autorités pour qu'elles mènent des actions visant à criminaliser l’homosexualité, conformément à la promesse électorale du régime en place : « Contrairement à ce que le Premier ministre Ousmane Sonko [semble indiquer], l’homosexualité n’est pas tolérée au Sénégal. Cette lutte que nous sommes en train de mener est légitime et nous venons de poser le premier acte », a rappelé l'un des manifestants, scandant : « Goor Djigeen Duffi Am Baat » (les personnes LGBT n’auront pas droit à la parole au Sénégal).



Abdou Karim Gueye et la coalition « Rappel à l’Ordre » n’ont pas manqué de dénoncer la position de « And Samm Jikko Yi » qui, rappellent-ils, a toujours porté ce combat. Dans sa prise de parole, Mame Makhtar Gueye a rappelé que le seul objectif n’est ni de diaboliser, ni de stigmatiser, mais de viser « la préservation de nos valeurs ».