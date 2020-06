Marché du champ de courses : 507 cantines pour reloger les commerçants du marché Sandaga.

En visite du chantier du marché du champ de courses où seront recasés les commerçants de Sandaga, le ministre Abdou Karim Fofana rassure que tout est fin prêt pour assurer le relogement des commerçants. Mieux encore, le ministre d'assurer que le processus de recasement sera entamé d'ici le début du mois de Juillet. Au total, c'est environ 507 cantines qui vont permettre aux commerçants du marché Sandaga de venir mener leurs activités, le temps de la finition des travaux du marché Sandaga.

Au terme de cette visite, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana s'est vivement félicité de la parfaite collaboration des maires de Dakar et de la Médina qui ont facilité le processus.

À son tour, le directeur de l'Agetip, chargé de l'exécution des travaux dudit marché et de celui de Sandaga de rassurer que toutes les dispositions sont prises pour livrer le marché au plus tard en fin juin. El Hadj Malick Gaye rassure également que les études sur la démolition et la reconstruction du marché Sandaga ont été achevées et validées...