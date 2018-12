Marche du FNR : Macky Sall et son "meer gaddu" (Mame Diarra Fam)

Mame Diarra Fam, députée de la Diaspora s’est vivement attaquée au président Macky Sall et à son ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ce vendredi 28 décembre 2018, à la marche de l’opposition. Militante du Parti démocratique Sénégalais (Pds), elle s’en est pris au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Elle a traité ce dernier d’immature et donc incapable d’organiser les prochaines joutes. ‘’Aly ngouille n’est pas mature pour organiser nos élections’’, a-t-elle déclaré au micro de Dakaractu.