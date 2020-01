Marche du Cuss/Js : Les syndicalistes déversent leur bile et menacent de paralyser le secteur sanitaire durant 3 jours.

Les agents réunis autour du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale (Cuss/Js) ont battu le macadam, ce vendredi, pour pour dénoncer les maux qui freinent le secteur sanitaire. Interdits de tenir un sit-in devant le ministère de la santé et de l'action sociale, les syndicalistes ont déploré cet état fait. À quelques jets de pierre de leur ministère de tutelle, plus précisément devant les locaux du Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar, les blouses blanches ont exprimé leur mécontentement face à la crise qui secoue le secteur de la santé. Ils ont aussi invité le président de la République à prendre ses responsabilités vis à vis de cette situation.

Très remontés, les agents du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale, annoncent une grève de trois jours au mois de février. Du point de départ qu’est la devanture de l'École nationale de développement sanitaire et sociale (Endss) au Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar, les syndicalistes n'ont cessé de lister leurs doléances telles la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé, leur reclassement ainsi que leur intégration sans condition au corps des administrateurs de soins.