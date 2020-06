Marché du Champ de course : Le ministre Abdou Karim Fofana invite les commerçants à respecter leurs engagements pour le relogement définitif.

Au terme d'une visite du marché nouvellement implanté au champ de course pour reloger des commerçants du marché Sandaga, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a regretté l'absence d'une partie des responsables des syndicats de commerçants qui devaient prendre part à la visite.

"Dans le processus qui a été prévu à cette date, c'est que les représentants des commerçants viennent visiter. Ce qui n'a pas été respecté", se désole le ministre, qui les invite à venir remplir leurs obligations et faire l'identification de leur place.

Abdou Karim Fofana de rassurer que toutes les dispositions sont déjà prises pour le relogement définitif des commerçants dans le nouveau marché.

"Le site de récasement est disponible, il est aux normes et prêt à les accueillir; donc le processus doit être poursuivi. Nous les invitons à plus de rationalité. Car nous sommes dans un processus de modernisation et on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs", précisera le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique...