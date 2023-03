Marche des Pastéfiens de Mbour : "Game over" à Macky Sall.

À l'instar des autres localités du Sénégal, l'opposition pour ne pas dire les Pastéfiens ont battu le macadam pour demander non seulement le départ de Macky Sall, mais la cessation des tracasseries faites à leurs frères de parti et à leur leader. C'est ainsi qu'on pouvait entendre dans leur discours "Game over à Macky Sall (Pas de 3ème mandat pour Macky Sall)"

Par ailleurs, les Pastéfiens de Mbour ont aussi dénoncé les tracasseries faites à leurs militants et à leur leader. Ces marcheurs qui avaient à leur tête le coordinateur départemental de Pastef, Mamadou Lamine Diaité, se disent prêts à affronter tout sur leur passage pour barrer la route au président Macky Sall. Concernant la convocation de leur leader, les Pastéfiens de Mbour se disent en phase avec leur leader qu'il assimile à une équation sans solution pour le régime finissant de Macky Sall. À signaler qu'une forte mobilisation a été notée...