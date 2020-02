Marche de protestation : Manifestation réussie, Nõõ Lank exige la libération sans condition de Guy Marius Sagna.

La mobilisation qui s'est effectuée après-midi pour la libération de Guy Marius Sagna, a été réussie si l'on se fie au rappeur Simon, membre du mouvement Nõõ Lank. "Guy Marius Sagna est un otage politique et il doit être libéré sans condition", exigera du reste Simon. Embouchant la même trompette, Kilifeu se félicite de la vaste mobilisation qui selon lui, dénote que le peuple a adhéré au combat. Et, poursuit toujours le rappeur, "jusqu'en 2024, nous avons toute une série de programmes à dérouler pour faire face au régime de Macky Sall". Venu apporter leur soutien au mouvement citoyen, le maire Idrissa Diallo et Thierno Bocoum de saluer "le noble combat des jeunes sénégalais". À signaler que la manifestation s'est terminée sans aucun incident majeur...