Marche de protestation / L'opposition saint-louisienne vilipende Macky Sall et avertit sur toute tentative de fraude électorale

En présence de presque tous les leaders de l'opposition saint-louisienne et de plusieurs militants, le C25 de la section de Saint-Louis a marché cet après midi du vendredi dans la capitale.

Cette marche a pris débuté à l'avenue Moustapha Malick Diop pour se terminer à la place Abdoulaye Wade.

Les responsables du C25 tour à tour ont dénoncé "les manœuvres et la volonté du président Macky Sall d'écarter la majorité des candidats de l'opposition à la prochaine présidentielle".

Selon ces responsables de l'opposition de la section locale, le président Macky Sall et ses alliés sont en train de monter des stratégies de fraude pour renverser le résultat des urnes au soir du 24 Février 2019. Ils estiment par ailleurs que des bureaux fictifs sont en train d'être créés par les autorités compétentes pour faire voter le jour du scrutin leurs propres militants dans certaines localités. Ce qui ne passera pas selon ces derniers.

Cependant ces responsables avertissent le président Macky Sall pour tout ce qui est en train de se passer dans le pays. À défaut, ils menacent d'empêcher la tenue du scrutin si le président persiste dans sa logique.

À rappeler que des responsables nationaux de l'opposition tels Mamadou Diop Decroix, Mayoro Faye, Moctar Sourang coordinateur national du FNR, ont effectué le déplacement à Saint-Louis pour participer à la marche…