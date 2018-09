Marche de l'opposition à Dakar-Plateau : Salihou Keita fustige le comportement « irresponsable » des leaders

« L’opposition réunie au sein du Front de résistance nationale vient encore de montrer à la face du monde son manque de crédibilité au niveau des populations sénégalaises. En dépit d’une communication alarmiste pour tenter de dépeindre le régime du Président Macky Sall sous un visage qui est en porte à faux avec la réalité concrète, d’un appel à une mobilisation nationale pour dénoncer des irrégularités électorales qui n’ont de réalité que dans leur rêve. Même leurs militants n’ont pas répondu à leur appel. Le plus grave, les principaux leaders les plus charismatiques ont été aux abonnés absents. Cela dénote un manque de sérieux, de perspectives de ces gens qui ont la prétention de vouloir diriger le Sénégal.



Il ne fait aucun doute que quand ils appellent à une manifestation devant le Ministère de l’intérieur, c’est juste une façon de se donner en spectacle car le Préfet a la responsabilité et la sécurité des personnes et des biens partout mais surtout dans la zone de forte concentration économique et administrative.



En ma qualité de responsable politique évoluant dans la Commune de Dakar plateau ou ces incidents se sont déroulés, nous fustigeons avec énergie le comportement irresponsable de ces leaders de l’opposition qui ont fini de montrer leur faiblesse.



Je conseille à cette opposition de décliner son projet de société auprès des sénégalais s’ils aspirent véritablement à diriger ce pays. Mais ce sera peine perdue car la majorité des sénégalais a choisi le PSE du Président Macky SALL pour un Sénégal meilleur ».