Marche de Guédiawaye : Guy Marius et Cie libérés

Arrêtés en marge de la manifestation de Guédiawaye contre la vie chère sous le prétexte de « risque de trouble à l'ordre public » et de « propagation du coronavirus » Guy Marius Sagna et ses compagnons ont été libérés hier tard dans la nuit. Ils tiennent d’ailleurs cet après-midi à 15 h au siège du Frapp, un point de presse en compagnie des mouvements Y En Marre et FDS.