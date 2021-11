Marche dans les rues de Dakar : Barth renonce finalement.

Invité de l’émission Faram Facce animée par Pape Ngagne Ndiaye, le candidat de YAW à Dakar a renoncé à défier le commissaire de Dieuppeul à qui il avait donné rendez-vous ce matin pour en découdre.



« J’annule ma marche de (ce jeudi) Duma nitu Fitna (je ne suis pas une personne conflictuelle) », a déclaré Barthélémy sur le plateau.



Avant d'ajouter : puisque vous dites que si je sors demain (aujourd’hui), ça peut créer des tensions, je renonce. Je suis un homme de paix. Je présente mes excuses à tous ceux qui, aujourd’hui ou il y a trois jours, ont vu leurs libertés d’aller et de venir perturbées par mes déplacements dans la circulation », lance Barth, qui souligne aussi qu’il avait pour programme mercredi de descendre au Plateau et à la Médina.



« Demain (jeudi), j’avais prévu d’aller au marché HLM, passer à la Biscuiterie avant de finir par Dieuppeul-Derklé, Castors avec mon grand frère Cheikh Guèye. Vendredi, j’envisageais de me rendre aux Parcelles Assainies et à Grand-Yoff. Et, le Samedi, je prévoyais de me rendre à la manifestation de Cheikh Mahi Niass, qui représente beaucoup pour moi, et en profiter pour lui demander de formuler des prières à mon endroit. Il était juste question de cela», a-t-il affirmé...