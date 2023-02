Marché d’armement de 45 milliards : le Forum Civil réclame la saisine du procureur, les véhicules inondent le siège du MEDTE

Une enquête du consortium contre sur le crime organisé et la corruption (OCCRP) avait révélé au mois d’Octobre dernier, l’existence d’un contrat de marché pour la fourniture d'équipements de sécurité, de véhicules d'intervention, de matériel technique, logistique, de transmission et de communication passé par le Ministère de l’Environnement sous Abdou Karim Sall et le trafiquant d’armes « Petit Boubé », la société Lavie Commercial Brokers logée en Israël.



Un contrat d’armement « douteux », d’un montant de 45 milliards de FCFA, dans lequel il s’est agi d’abord d’une livraison partielle, où seule une partie de la commande a été réceptionnée.



Lors de son passage en plénière pour le vote de son budget en décembre dernier, le successeur de Abdou Karim Sall, le Ministre Alioune Ndoye avait demandé d’éviter le mot « scandale » dans cette affaire. Il avait aussi défendu ce marché, rappelant que le trafic de bois était criminalisé dans le nouveau code forestier. Il avait indiqué que le matériel de ce marché commençait à être livré, rappelant au passage que le Sénégal n’a encore décaissé aucun franc sur ce marché parce que c’est un programme payable à son exécution et sur cinq ans.



En effet, un tour au Ministère de l’environnement permet de voir un important parc d’automobiles neufs parqués tout autour des trois bâtiments du siège du ministère de l'Environnement d'environ 1,5 ha (17667,19 m2). Il s’agit globalement de véhicules d'intervention Hilux double cabines, de Toyota station wagon Hard Top et des Toyota Pick up avec support d'armes pour transport de troupe et bancs.



Le Forum Civil qui a promis de continuer à faire son travail de veille sur des dossiers comme celui-ci a demandé hier au Procureur de s’autosaisir. Il a aussi demandé la publication du décret N⁰ 2021-563 du 10 Mai 2021.



Pour rappel, dans un communiqué publié par le porte-parole du gouvernement au lendemain de l’éclatement de cette affaire, Abdou Karim Fofana avait indiqué que le ministère de l’Environnement est « fondé à passer des contrats d’armement au profit des Directions en charge des Eaux, Forêts, Chasses, Conservation des Sols et Parcs nationaux qui sont assimilés aux Forces de sécurité et de défense, conformément au décret susmentionné.