Marche contre la hausse du prix de l’électricité : ‘’Nous sommes ici pour dénoncer, mais surtout refuser que la paresse, l’indolence, la corruption, les dépenses inadmissibles puissent aujourd’hui être imposées au peuple’’ (Cheikh Bamba Dièye)

Cheikh Bamba Dièye, leader du Fsdbj, a pris part à la marche contre la hausse du prix de l’électricité.

‘’Nous vivons une situation très difficile. Il est important que sur les questions de vie, ces questions qui impactent sur la sécurité de nos familles, que nous puissions parler d’une seule voix, c’est pourquoi je me réjouis de me joindre à d’autres citoyens pour montrer mon mécontentement’’, dira Cheikh Bamba Dièye.



Le député confie joindre le mouvement pour dénoncer, mais surtout refuser que la paresse, l’indolence, la corruption, les dépenses inadmissibles puissent aujourd’hui être imposées au peuple.

Pour Cheikh Bamba Dièye, la force appartient au peuple sénégalais, si chacun donne un peu de son temps, il est clair que les combats vont être réduits et le pouvoir saura qu’il ne peut rien faire que de se conformer à la volonté populaire.