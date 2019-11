Marche contre la hausse du courant : « Près de 1.000 000 clients protégés par la hausse du courant et vous marchez ! » (Cheikh Ndiaye)

« Aar li nu Bok » a tenu un rassemblement cet après-midi pour protester contre la hausse du courant. Une marche cependant que « honnît » Cheikh Ndiaye, responsable APR à Grand Yoff « qui l’assimile à un crime contre les intérêts du peuple sénégalais »

« Ara Li nu BOKK devrait plutôt féliciter le gouvernement pour avoir protégé encore une fois Goorgoorlu et la majorité des sénégalais (54 %), plutôt que de marcher contre le peuple. Quand près de 600.000 clients ou ménages (les factures de moins de 25 000F) de Senelec et plus 300.000 clients (hausse de seulement 2%) sont épargnés de façon sélective et pour des raisons sociales alors, on convient avec nous que ce machin de Aar Li nu BOKK a marché contre le peuple sénégalais » a-t-il indiqué.

Et il en est ainsi puisque 46 % des gros consommateurs supportent les 54 % des petits consommateurs pas du tout concernés, fera-t-il savoir. D’ailleurs selon Mr Ndiaye, depuis 2012, les hausses sont supportées entièrement par l'Etat ce qui fait de cette marche « un crime contre les intérêts du peuple sénégalais orchestré par des gens qui font tout en France et qui dénoncent la France »

« Aar Li nu BOKK, un machin crée par des activistes politiciens, manipulés par des politiciens perdus par un peuple satisfait des réalisations du président de la République. Quelle Honte ! », conclura Cheikh Ndiaye...