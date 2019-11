Marche contre la hausse des prix de l’électricité : Tension dans l’air

La marche contre la hausse des prix de l’électricité prévue aujourd’hui risque d’être réprimée. Le Préfet de Dakar et les initiateurs ne se sont pas entendus sur l’itinéraire. En effet, le Préfet qui a reçu hier, un des signataires de la lettre d’information de la marche ne s’est pas entendu avec ce dernier sur l’itinéraire. Le préfet a proposé que la procession se tienne sur l’axe de la place de l’Obélisque à la RTS. Ce que le représentant des organisations citoyennes a refusé en proposant à son tour à l’autorité préfectorale l’itinéraire Place Obélisque-Direction générale de la Senelec. Le préfet a rejeté cette proposition. Ainsi les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), les Gilets rouges, Sénégal Notre Priorité, Nittu Dëgg des valeurs et le FRAPP informent l’opinion du maintien de la marche. Ils appellent à la mobilisation pour exiger au président de la République d’annuler cette mesure anti- démocratique et impopulaire d’augmentation du prix de l’électricité.