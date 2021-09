Marche contre la hausse des denrées : la manifestation de ce vendredi 17 interdite aussi, vers un vendredi de feu ?

Rebelote. La demande d'autorisation pour une marche contre la hausse des prix des denrées, introduite par le collectif Nio Laànk s’est encore heurtée à un refus. L’autorité préfectorale a jugé que cette marche pourrait susciter des troubles à l’ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens.

Seulement le Collectif Nio Lank qui avait dénoncé l’interdiction de la marche, la qualifiant d’acte antidémocratique, avait indiqué qu’avec ou sans autorisation celle prévue ce vendredi 17 se tiendra bel et bien. Va t'on vers une défiance et un vendredi chaud en perspective ?