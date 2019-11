Marche contre la hausse de l’électricité devant le palais : Guy Marius Sagna défie la décision préfectorale et se fait arrêter devant les grilles du palais.

L'activiste Guy Marius Sagna qui a manifesté devant les grilles du palais présidentiel, a été arrêté tout comme certains de ses compagnons, avant que le mouvement ne se fasse disperser par les forces de l’ordre. Cette marche initialement prévue de la place de l’Obélisque jusqu'au rond point de la RTS, avait été interdite par le préfet Sall pour imprécision de l’itinéraire, risque réels de trouble à l’ordre public et arrêté Ousmane Ngom.



Toutefois, les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), les Gilets Rouges, Sénégal Notre Priorité (SNP), Nittu Dëgg Valeurs et FRAPP avaient maintenu leur marche coûte que coûte pour manifester contre l'augmentation du prix de l'électricité.



Une augmentation perçue comme tout simplement une insulte. Chaque année combien de milliards sont dilapidés entre la présidence de la République , l'Assemblée nationale, le Hctt, le Cese et autres agences, institutions, chargés de mission...aussi bidons que gouffres à milliards? S’interrogent les compagnons de Guy Marius Sagna.



« Les dernières factures de la Senelec nous révèlent un mensonge d'État : la hausse du prix de l'électricité ne commencera pas le 1er décembre. Le pauvre peuple sénégalais est déjà dans la hausse. Et ces factures sont passées du simple au double, ce qui révèle un autre mensonge : cette hausse dépasse les 10%. 3e mensonge d'État : certains sénégalais seront épargnés par cette hausse. De qui se moque Macky Sall? L'eau va augmenter, le pain va augmenter, les prix des ateliers de couture, de coiffure...vont augmenter. Cette hausse ne va épargner personne. »



C’est pourquoi ils ont décidé de braver l’interdit pour demander au président de la République de revenir sur cette décision d’augmentation du prix de l'électricité qui vient s’ajouter à la longue liste des secteurs jugés chers comme la santé, l'éducation, le loyer , le ciment entres autres...