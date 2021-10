Marche contre la cherté de la vie : la Csa envahit le boulevard du Général De Gaulle et menace … le président de la République les reçoit en urgence.

Un fait inédit! Avant la fin de leur marche de protestation, les responsables syndicaux de la CSA ont reçu l’appel de la présidence. Elimane Diouf et certains responsables sont allés en urgence au palais pour discuter avec le président de la République. C’est à l’occasion de la marche de protestation contre la cherté de la vie et des conditions exécrables des travailleuses et travailleurs dans les entreprises.



La CSA avait convoqué toutes les centrales syndicales, la société civile et les activistes pour protester contre la situation sociale difficile du pays.



"Beaucoup de travailleurs qui s'activaient dans le domaine de l'hôtellerie, du transport aérien et de la restauration, ont perdu leur emploi durant la pandémie pour citer que ça et le non-respect des accords des autorités, avec la cherté de la vie c'est encore pire, "a déclaré le secrétaire général de la CSA, à l'entame de la manifestation. Les syndicalistes disent être prêts à continuer le combat, si la situation ne changeait pas. Ils ont fait appel au président de la République pour qu'il revoie les conditions très difficiles que vivent les sénégalais et particulièrement les travailleuses et les travailleurs dans les entreprises...