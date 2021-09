Marche contre la cherté de la vie au Sénégal: la place de la Nation barricadée avec un énorme dispositif policier (images)

Comme si l'on pouvait s'y attendre, c'est un dispositif policier énorme qui est déployé à la place de la nation ex Obélisque où devait se tenir la Marche des mouvements et associations des activistes, finalement interdite par le préfet de Dakar.

Au moment où ses lignes sont écrites, pas l'ombre d'un manifestant sur les lieux où la Marche est prévue. Mais les éléments de la police nationale sont déployés un peu partout dans les contrées de la capitale, notamment les environs de Colobane, Fass, la Rts, et Médina.

Pour le moment, aucune perturbation n'est aussi à signaler par rapport à la circulation des personnes dans cette partie de la capitale Dakar.