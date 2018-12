Marche contre l’importation du sucre / Les travailleurs de la CSS de Richard-Toll tirent la sonnette d’alarme et menacent

Les travailleurs de la Compagnie Sucrière Sénégalaise regroupés dans les neuf organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise et les populations du Walo ont répondu massivement à l’appel pour manifester leur colère face à ce qu’ils qualifient de trop néfaste dans le domaine de l’emploi.

Mobilisées depuis plusieurs jours pour préparer cette marche, les populations du Walo des profondeurs ont rallié la commune de Richard-Toll dès les premières heures de la matinée de ce samedi.

De 8h à 13heures, des milliers de manifestants, mobilisés derrière les responsables de l’usine, ont arpenté le macadam pour dire Non à ce qu’ils considèrent comme des «décisions arbitraires.» Ils ont sillonné les rues, ruelles et artères de la ville pour manifester bruyamment leur colère.

Dans une ambiance carnavalesque, le Secrétaire Général de la CNTS/section Richard-Toll a laissé entendre que « le walo se tiendra debout pour dire Non au bricolage d’État organisé par le ministre du commerce par la distribution incontrôlée et inopportune de Dipa visant la fermeture de la CSS à très brève échéance.

Makhary Samb Alias Poker, de poursuivre qu’ils y opposeront de toutes leurs forces, raison pour laquelle il sollicite l’intervention rapide et bénéfique du chef de l’État pour éviter au Sénégal ce qui serait la plus grande catastrophe économique, et sociale de l’histoire du Sénégal post indépendance.

"Même s’il faut 1000 Talatay-Nder, a-t-il poursuivi, le Walo tout entier mènera cette bataille jusqu’au retrait définitif de cette décision impopulaire."