Marche citoyenne "NIO LÀANK" : Le pari de la mobilisation sera t’il réussi ?

À 15h30 à la Place de la Nation, les différentes associations telles FRAPP – SNP – FDS – Y EN A MARRE – AMNESTY Sénégal – GÉNÉRATION DES FORCES CITOYENNES – FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS – FNJ/JURE – UDPTS – GILETS ROUGES – MOUVEMENT TAXAWU SA REEW – NITTU DEUG des valeurs – SOS Consommateurs – Mouvement Reccu Fal macky – Aar Li Nu Bokk, Union nationale des consommateurs du Sénégal – Ligue des consommateurs du Sénégal et tant d'autres organisations regroupées autour du collectif NIO LÀANK se sont mobilisées pour dire NON à la hausse du prix de l'électricité, mais aussi pour réclamer la libération de Guy Marius Sagna, du professeur Babacar Diop et d'autres co-détenus.

Ces derniers ont été arrêtés alors qu’ils manifestaient contre la hausse du prix de l’électricité devant le palais présidentiel.

La grosse mobilisation tant souhaitée n’est cependant toujours pas au rendez-vous...