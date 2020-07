Marche citoyenne : « Il est temps d’opérer pour la rupture » (Leuz Diwane G, activiste)

« C’est le même système qui continue à piller le peuple », telle est la conviction de l’activiste et chanteur Leuz Diwane G. De son vrai nom Lamine Barro, le rappeur est venu participer à l’effort citoyen qui exige plus de transparence dans la gouvernance politique, économique, foncière entre autres.

« Il est temps que le peuple prenne son avenir en main en demandant des comptes à nos dirigeants et qu’ils comprennent que le pays ne leur appartient pas », dira l’auteur de « Ronganiou Gaïndé », à l’occasion de la marche de ce 17 juillet tenue de la place de la nation (Ex obélisque) au portail de la Rts...