Marché central de Thiès: Les commerçants fustigent les tracasseries et menacent...

Les commerçants du marché central de Thiès ne savent plus où donner de la tête. En cause, les multiples amendes des services d'hygiène pour défaut de palettes, les descentes inopinées des contrôleurs économiques et les interdictions de vente du sucre importé etc.

Les commerçants, qui ont tenu un point de presse à Thiès, ont alerté l'opinion nationale et le pouvoir en place sur cette situation qui risque de connaître une autre tournure...