Marché central de Kaolack : Les commerçants arborent des brassards rouges pour déplorer la hausse des patentes et le projet d'implantation d'Auchan au Cœur de Ville.

Le torchon brûle entre les commerçants du marché central et la mairie de Kaolack avec à sa tête, Serigne Mboup.

Ces derniers ont décidé d'arborer des brassards rouges afin de fustiger la décision "unilatérale" de collecte des "patentes de 2022". Et la question qu'ils se posent c'est de savoir où va cet argent et en plus ce qui explique la hausse vertigineuse des tarifs d'autant plus que ceux qui payaient les années passées 25.000 Fcfa, se sont retrouvés avec des factures de 100.000 Fcfa.

Sur un autre registre, ils ont également fustigé le projet d'ouverture d'Auchan au Cœur de Ville de Kaolack. Selon eux, ledit projet ne respecte pas les normes, eu égard à sa proximité avec le marché central de Kaolack.

Ils craignent de mettre la clé sous la porte à cause de la concurrence jugée "déloyale" que cette multinationale va créer en s'implantant dans ce complexe. Avant d'ajouter qu'Auchan peut bel et bien ouvrir une enseigne à Kaolack, mais la réglementation doit être respectée de telle sorte que l'entreprise construise son magasin loin de ce lieu de commerce.