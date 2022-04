Marché au poisson de Kaolack : Les vendeurs décrètent « des journées sans poisson »

Au sortir d'une réunion, les vendeurs du marché au poisson de Kaolack ont décrété à partir de ce mercredi des journées sans poisson.



En cause, ils déplorent l'installation des vendeurs clandestins établis non loin dudit marché créant du coup une concurrence déloyale.



La grève, selon eux, fait suite à plusieurs démarches auprès des autorités administratives et locales.



La région de Kaolack, notamment la commune, risque ainsi de connaître dans les prochains jours une pénurie de poisson sans précédent car les frondeurs ont décidé de décréter une grève illimitée.



Ils déplorent également l'absence d'une chambre froide et le manque de sécurité au niveau de leur marché...